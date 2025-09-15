La Pedalada Popular de Lleida tendrá la Rambla de Ferran como nuevo epicentro

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La tradicional Pedalada Popular de Lleida estrenará este año un nuevo punto neurálgico en la Rambla de Ferran, desde donde se iniciará la actividad el domingo 21 de septiembre. La salida está prevista a las 11.00 horas, momento en el que los participantes empezarán un recorrido circular de 9 kilómetros que llegará hasta el barrio de la Bordeta antes de volver al punto de inicio, permitiendo a los ciclistas disfrutar de espacios habitualmente dominados por el tráfico motorizado.

Enmarcada dentro de la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura 2025, esta iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de la movilidad activa, tanto para la salud personal como para el medio ambiente. El Ayuntamiento de Lleida pretende así fomentar alternativas de desplazamiento más sostenibles, priorizando los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público por encima del vehículo privado.

La actividad no requiere inscripción previa y los participantes podrán recoger su matrícula a partir de las 9.30 horas del mismo domingo. El recorrido ha sido diseñado para que sea accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas, reforzando el carácter inclusivo del acontecimiento.

Actividades complementarias durante toda la jornada

Además de la pedalada, los asistentes podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades paralelas durante toda la mañana. Entre las propuestas destaca un taller de reparación de bicicletas a cargo de Cicles Fransi, varios sorteos de material ciclista ofrecido por las empresas colaboradoras, y un avituallamiento con fruta de proximidad procedente del Horta de Lleida y un punto de agua facilitado por Aqualia.

Una de las actividades más esperadas será la sesión de animación de XTROMBA, una propuesta de entrenamiento mediante el baile adaptada a todas las edades y con un claro objetivo de inclusión. La jornada culminará con el sorteo de varios elementos de material ciclista aportados por las numerosas empresas que dan apoyo a la iniciativa.

Nuevas colaboraciones y apoyo empresarial

Como novedad de esta edición, la Pedalada Popular se organiza conjuntamente con el Club Ciclista Terraferma, consolidando así la colaboración entre la administración local y las entidades deportivas de la ciudad.