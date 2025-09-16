Ryanair lanza una advertencia a los pasajeros propietarios de maletas negras, grises o azules

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un verdadero quebradero de cabeza está afectando a las compañías aéreas y sus pasajeros en todos los aeropuertos del mundo. La proliferación de maletas de colores oscuros está generando confusiones y problemas en la recogida de equipajes, hasta el punto de que Ryanair ha decidido lanzar una advertencia oficial a sus clientes para prevenir posibles incidentes.

En los aeropuertos españoles y de todo el mundo, las maletas de color negro, azul marino y gris dominan los carruseles de recogida de equipaje. Estos tonos sobrios, que nunca pasan de moda y son especialmente populares entre los viajeros de negocios, tienen la ventaja práctica de disimular mejor la suciedad y el desgaste. Sin embargo, esta popularidad está provocando un problema logístico significativo que afecta tanto a pasajeros como a las propias compañías aéreas.

El principal inconveniente radica en que, sobre la cinta transportadora, todas las maletas oscuras resultan prácticamente indistinguibles entre sí. Esta situación aumenta considerablemente la probabilidad de confusiones: un viajero cansado tras un largo vuelo puede fácilmente coger por error el equipaje de otro pasajero, especialmente si la maleta carece de elementos distintivos como etiquetas, cintas o pegatinas personalizadas. Además, los expertos en seguridad aeroportuaria advierten que estos equipajes anónimos son también los más susceptibles de ser objeto de hurto.

La advertencia de Ryanair a sus pasajeros

Ante esta problemática creciente, Ryanair ha decidido tomar cartas en el asunto lanzando un comunicado directo a sus usuarios: "Facilite la localización de su equipaje facturado en el carrusel, especialmente si sus maletas son negras, azul marino o grises (como el 99,9% de la población)".

La aerolínea de bajo coste, que transporta a millones de pasajeros cada año por toda Europa, no se ha limitado a señalar el problema, sino que ha ofrecido también soluciones prácticas. Entre sus recomendaciones destaca la elección de colores más distintivos para el equipaje, como amarillo, rosa o violeta, que resultan mucho más fáciles de identificar entre la masa de maletas oscuras. Alternativamente, sugieren "añadir una etiqueta de equipaje colorida o una cinta en el asa para evitar confusiones a la llegada".

El impacto de las maletas similares en la operativa aeroportuaria

Este problema no es meramente anecdótico. Según datos del sector aeronáutico, cada día se producen cientos de incidencias relacionadas con la confusión de equipajes en los principales aeropuertos españoles. Estas situaciones generan retrasos, reclamaciones y un considerable malestar entre los pasajeros afectados, además de suponer un coste adicional para las aerolíneas que deben gestionar estas incidencias.

Los especialistas en logística aeroportuaria señalan que la homogeneidad en el diseño y color de las maletas complica notablemente los procesos de identificación, incluso para los sistemas automatizados. A pesar de los avances tecnológicos como las etiquetas RFID y los códigos QR personalizados, el factor humano sigue siendo determinante en la recogida de equipajes, y es precisamente ahí donde surge la mayoría de las confusiones.

Alternativas para distinguir el equipaje

Ante la recomendación de Ryanair, los expertos en viajes sugieren diversas soluciones para quienes ya poseen maletas de colores oscuros y no desean adquirir nuevos equipajes. Entre las opciones más prácticas destacan el uso de fundas de maleta de colores llamativos, que se pueden colocar y retirar fácilmente; cintas o correas de colores vivos alrededor del equipaje; etiquetas personalizadas de gran tamaño; o incluso pequeños dispositivos electrónicos localizadores que permiten rastrear la ubicación exacta de la maleta mediante una aplicación móvil.

Los fabricantes de equipaje, conscientes de esta problemática, han comenzado a ampliar sus catálogos con diseños más distintivos y personalizables. Marcas reconocidas como Samsonite, American Tourister o Delsey están lanzando colecciones con estampados únicos y colores más atrevidos que facilitan la identificación sin renunciar a la elegancia.