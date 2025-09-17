SEGRE

Entrega de la primera edición de las becas Jordi Vilaginés Boix

Los dos premiados con familiares de Jordi Vilaginés Boix. - IRBLLEIDA

Mariona Pont Gòdia, del Grup de Recerca de Biomarcadors en Càncer, y Bruno Brotons Morales, del Grup Oncologia Molecular, han sido los premiados de la primera edición de las becas Jordi Vilaginés Boix que tienen como objetivo facilitar la asistencia a congresos, seminarios y actividades académicas que permitan a los investigadores más jóvenes del área de Cáncer del IRBLleida ampliar sus conocimientos, compartir sus hallazgos y fortalecer redes profesionales.

