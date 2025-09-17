Se estrena 'La milla del vermú' de Lleida: 16 restaurantes conjugan gastronomía y música

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La calle Sant Martí de Lleida se transformará este sábado 20 de septiembre en un espacio de celebración gastronómica con la primera edición de 'La milla del vermú', una iniciativa organizada por Lleida Turisme que combinará la oferta culinaria de 16 establecimientos con conciertos de agarroten en directo. El acontecimiento, que se enmarca dentro de las actividades del Obert del Centro Histórico, se desarrollará desde las 11.30 h hasta las 17 h a lo largo de todo el eje de la calle, desde Prat de la Riba hasta el Mercat del Pla.

Durante la presentación de este miércoles, la concejala de Promoción de la Ciudad y la Cultura, Pilar Bosch, ha explicado que "la esencia de la primera Milla es reivindicar y reunir a la gente en la calle Sant Martí a la hora del vermú como punto de encuentro entre personas, tradición, gastronomía, espacio de conversación y para compartir". La concejala ha agradecido la colaboración de los dieciséis locales y restaurantes participantes y ha expresado el deseo de que "se haga suya esta acción que suma cultura y fiesta y que casa tradición, patrimonio y centro histórico, para que le vayan dando formas diferentes milla tras milla".

Por su parte, la directora técnica de Lleida Turisme, Mònica Terrado, ha destacado que esta iniciativa forma parte de las acciones pensadas para la dinamización del sector gastronómico de Lleida, específicamente en la calle Sant Martí, con la esperanza de que se consolide en el calendario de actividades de promoción turística de la ciudad.

Música en directo para acompañar la experiencia gastronómica

La oferta gastronómica estará acompañada por música en vivo con tres conciertos simultáneos de garrotín distribuidos en diferentes escenarios a lo largo de la calle. A las 12.00 h actuará Colors de Rumba en el escenario Església Orfeó/Sant Martí, a las 12.30 h será el turno de Los Carrinclons en el escenario Font de los Tritons/Sant Martí, y a las 13.00 h el grupo La Violeta cerrará las actuaciones en el escenario Prat de la Riba/Sant Martí.

Pilar Bosch ha querido subrayar que La milla del vermú reivindica la ciudad, y específicamente el centro histórico de Lleida, "como un espacio de convivencia, de memoria, de creación e iniciativa colectiva y, evidentemente, de ocio". Una vez finalizada la actividad a las 17.00 h, la calle Sant Martí continuará con las actividades previstas en la 16.ª edición del Obert del Centre Històric.