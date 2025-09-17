The Office, Mogdi y Empar Moliner participarán en Lo Memefest de Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega se convertirá en la capital del humor del 7 al 11 de octubre con el séptimo Lo Memefest, el festival de humor de Ponent, que tendrá como cabezas de cartel la popular serie The Office con la proyección de tres capítulos, el humorista Mogdi con su espectáculo Quanta dignitat y Empar Moliner en un debate-vermut sobre humor y literatura. Organizado por Agrat con la colaboración del ayuntamiento, Lo Memefest ha programado 14 actividades. También reivindicará el papel de las caricaturas con una exposición en la que se rendirá homenaje póstumo a Xavier García. La Nit dels Monòlegs contará con Ane Lindane, Josep Català, Indicatiu, Àlex Martínez Vidal, Bàrbara Martínez del Hoyo y Miquel Ramon con Alba Segarra como presentadora. Cabe destacar el espectáculo de cabaret Divina de la mort de Facòf en el Teatre Ateneu para alumnos de 4º de ESO y Bachillerato sobre las violencias estéticas, en una propuesta conjunta con Quàlia, Ocell de Foc Ponent y el Pla Educatiu d’Entorn que coincide con la celebración en Tàrrega del acto central del Día Mundial de la Salud Mental. Lo Memefest pondrá a la venta mañana las entradas en la página web www.agratickets.cat a través del Pack Memecenes y el lunes, las entradas individuales.