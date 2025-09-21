La DGT avisa a todos los conductores: cambia la imagen de esta antigua señal de tráfico

La señal P-8 (peligro por la proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras) ha actualizado el icono para adaptarse a los tiempos.DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la renovación de la señal P-8, una de las más antiguas del catálogo oficial, que advierte sobre el peligro de la proximidad de un paso a nivel sin barreras ni semibarreras. Esta actualización, vigente desde principios de 2025, forma parte del nuevo catálogo de señales de tráfico que busca modernizar la iconografía vial para hacerla más clara, comprensible y adaptada a los estándares tecnológicos actuales.

El rediseño de la señal P-8 introduce un icono más moderno y reconocible, pensado para mejorar la percepción tanto de conductores como de peatones. Con este cambio, se pretende reforzar la seguridad en vías donde la ausencia de elementos físicos de protección convierte los pasos a nivel en puntos de alto riesgo, donde la atención y precaución resultan imprescindibles.

La señal P-8 ha tenido un papel fundamental en la normativa española durante décadas, al advertir de uno de los peligros más característicos de las carreteras convencionales y urbanas. Su actualización responde a la necesidad de adaptar las señales a un público cada vez más diverso, incluidos conductores jóvenes y turistas que pueden no estar familiarizados con iconografías antiguas.

Hasta ahora, la señal mantenía un diseño clásico en el que se representaba un tren de estilo antiguo, lo que, según expertos en seguridad vial, podía resultar confuso o poco representativo del contexto actual. Con el rediseño de 2025, se da un paso hacia una comunicación más universal y eficiente, acorde con las exigencias de la movilidad moderna.