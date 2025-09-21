Protección Civil pide "mucha prudencia" por la intensificación de las tormentas: "serán intensas y locales"

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil ha pedido este domingo "mucha prudencia" por la intensificación de las tormentas esta próxima tarde por todo el país. La jefa del servicio de emergencias del Cecat, Montse Font, ha avisado de que las lluvias serán "intensas y locales" y ha advertido que pueden comportar crecidas repentinas de ríos, afluentes o barrancos. Font ha pedido que se limiten las actividades al aire libre y ha explicado que están en contacto con la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE) para analizar la situación de las diversas cuencas. El Servicio Catalán del Tráfico (SCT) pide precaución en los desplazamientos y está especialmente "preocupado" por la AP-7, donde en lluvia no se podrán abrir carriles adicionales.

Protección Civil ha explicado que las lluvias pueden afectar prácticamente a cualquier punto de Cataluña, pero que preocupan especialmente la zona metropolitana -sobre todo los tramos de los Vallesos de l'AP-7-, las comarcas de Girona o las Terres de l'Ebre.

Las autoridades estarán también pendientes de las crecidas del Besòs y el Llobregat.

Los ayuntamientos están avisados desde el viernes del riesgo de lluvia intensa y algunos ya aplicarán restricciones, especialmente a la hora de acercarse o circular por zonas fácilmente inundables, como pasos bajos o próximos a ríos o rieras.