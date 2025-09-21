Fuertes tormentas en el Pirineo y Protecció Civil mantiene la alerta de Inuncat

Un manto blanco de piedra en Alcarràs, después de una tormenta en una imagen de archivoRoger Segura || ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las tormentas intensas descargan esta mañana del domingo en el Pirineo con registros de entre 20 y 40 litros en numerosos puntos del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà y el Alt Urgell.

La tempestad se concentra en el cuadrante nordoccidental del país y sigue hacia la meitad norte del país, acompañada de abundante actividad eléctrica. Destacan los 48,7 litros de la Pobla de Segur (22,3 de los cuales caídos en sólo 30 minutos), los 43,7 litros de Tremp o los 40,8 litros de Lladurs, según las estaciones del Meteocat.

Protecció Civil mantiene la alerta del Inuncat ante la previsión de lluvias fuertes en prácticamente cualquier punto de Catalunya y recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior.

Según las últimas actualizaciones, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 12 llamadas relacionadas con las lluvias, principalmente del Berguedà, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà.

Las previsiones apuntan que las tormentas serán especialmente intensas en el Pirineo, comarcas centrales, interior de Girona, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir de las 08.00 horas de la mañana de este domingo y hasta a mediodía, se prevén precipitaciones de intensidad fuerte que pueden superar los 20 litros en 30 minutos, especialmente en las comarcas del Alta Ribagorça, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà, así como la cordillera prelitoral del Camp de Tarragona. A partir del mediodía y hasta las 20 horas, se prevén intensidades de hasta 40 litros en 30 minutos en las comarcas del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià y Ribera d'Ebre. En paralelo, en el resto de Catalunya también podrá llover con intensidad y se podrían superar los 20 litros en 30 minutos en numerosos puntos del país.