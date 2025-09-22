Encuentran un segundo cuerpo durante la búsqueda del padre desaparecido en Sant Quintí de Mediona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los equipos de emergencia han localizado un segundo cuerpo durante las tareas de búsqueda de Sant Quintí de Mediona. El cadáver está pendiente de identificar pero todo apunta que es el del hombre que se busca desde el domingo por la tarde.

El torrente bajó con una intensidad de 58,98 metros cúblicos por segundo hacia las 7 de la tarde y arrastró el coche en que viajaba junto con su hijo de once años. El cuerpo del menor ya se recuperó el domingo por la noche.

“Lamentablemente, los equipos de rescate han encontrado el cuerpo sin vida del segundo desaparecido a causa de los aguaceros en Cataluña”, ha informado también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a través de X. Illa también ha pedido que se sigan las recomendaciones de Protección Civil.