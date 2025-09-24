Crean el pan PiriPonent, hecho con masa madre de fruta de Lleida y otros ingredientes locales

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Gremi de Forners de les Terres de Lleida ha creado el pan PiriPonent, un nuevo producto de corteza crujiente, miga húmeda y sabor con notas tostadas que es el resultado de una fórmula que combina masa madre de fruta de Lleida, harinas semiintegrales molidas en la piedra, aceite de la DOP Les Garrigues y sal del Pirineo. El nuevo pan se podrá probar por primera vez este Sant Miquel en la nueva Feria MOS de Lleida y nace con la voluntad de convertirse en un símbolo gastronómico del territorio, dado que está hecho con "ingredientes 100% de Lleida", según han explicado este miércoles sus impulsores. El Gremio ha creado un distintivo para identificar aquellos hornos que sigan la fórmula original del nuevo pan y se adhieran al proyecto.

Durante el acto de presentación del nuevo producto en el Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), el presidente del Gremio de Panaderos de las Terres de Lleida, Toni Frias, ha explicado que "el pan PiriPonent es más que un pan: es la unión entre campesinado, harineras, panaderos y productores locales, un reflejo de nuestro territorio, de cómo trabajamos y de cómo entendemos la salud y la alimentación. Ha venido para quedarse y queremos que llegue a todos los hogares de Lleida y que ocurra un símbolo de la gastronomía leridana".

Después de un proceso creativo que ha durado seis años, el pan impulsado por el Gremio ya se puede comprar en determinados hornos de Lleida, Barbens, la Fuliola, L'Albi, els Alamús y Vilaller. Además, se podrá probar y comprar en la Feria de Sant Miquel y la Feria MOS (del 27 al 29 de septiembre), tanto en el estand del Gremio de Panaderos como en el de 'Gust de Lleida' de la Diputación de Lleida. El domingo al mediodía se llevarán a cabo una cata y una explicación en el mismo estand de la Diputación, ubicado en el pabellón 3 de la Fira de Lleida.