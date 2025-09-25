Presentan un pan 100% de Lleida: “un producto saludable y asequible”

El Gremi de Forners de les Terres de Lleida presentó ayer el Pa PiriPonent, un nuevo pan elaborado con el 100% de ingredientes de las comarcas leridanas y que quiere convertirse en un símbolo gastronómico y de identidad.

En un acto en el Pati del IEI, el presidente del gremio, Toni Frias, explicó que ha sido “un proyecto de mucho tiempo, hemos tardado seis años en poder disfrutar del pan de Lleida” y destacó que “desde el agua, pasando por la harina, la sal, el aceite y al final, los obradores, todos son de Lleida, desde el llano hasta el Pirineo, con una masa madre única”. Asimismo, añadió que “hemos puesto mucha dedicación, cuidado y pasión para conseguir un producto saludable y asequible”.

El Pa PiriPonent se caracteriza por su corteza crujiente, miga húmeda y sabor con notas tostadas, resultado de una fórmula que combina masa madre de fruta de Lleida, harinas semiintegrales molidas a la piedra en harineras de la demarcación, aceite de la DOP Les Garrigues y sal del Pirineo. De momento, se han adherido una decena de panaderos leridanos y a partir de hoy ya venderán el nuevo pan, a un precio de entre 2,60 euros y 3 euros.

Se podrá encontrar en hornos de Lleida, Barbens, La Fuliola, L’Albi, Els Alamús y Vilaller. Para garantizar la autenticidad, se ha creado un distintivo en el que consta “Aquí es cou el Pa PiriPonent. Forn certificat”, que identificará a los que siguen la fórmula original. La idea, dijo Frias, es ir sumando más agremiados, que son un centenar. “Hay que quitarles el miedo de hacer un pan con estos ingredientes”, añadió.

Por su parte, el presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, señaló que “es un ejemplo de cómo a partir de la colaboración entre los sectores productivos y el talento de nuestros artesanos podemos generar nuevos símbolos de identidad y de futuro para el territorio”. Remarcó que el proyecto encaja con la filosofía de la marca Gust de Lleida. El Pa PiriPonent se podrá probar y comprar en la Fira de Sant Miquel y la Fira Mos, del 27 al 29 de septiembre. El 16 de octubre habrá una parada del Gremi de Forners en la plaza de la Catedral de Lleida.