Recta final del bono cultural para jóvenes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, visitó ayer la librería La Fatal, uno de los 30 establecimientos de la provincia adheridos al Bono Cultural Joven de este año. Se trata de una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años en 2025 para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. El plazo de solicitud del bono cultural para los jóvenes y niños nacidos en 2007 y años posteriores termina el 31 de octubre, y también continúa abierto para empresas y entidades que quieran solicitar su adhesión al programa.