Proyecto de Quàlia sobre derroche alimentario

La cooperativa Quàlia ha dado inicio este curso escolar a la tercera edición del proyecto Pesem i transformem que tiene como objetivo concienciar a los más pequeños sobre el desperdicio alimentario. Actualmente, una treintena de escuelas acogen la iniciativa, que analiza los alimentos que no se aprovechan en los comedores escolares. Los alumnos deben pesar la comida que queda en el plato después de comer y registrarla en la aplicación web pesemitransformem.cat. Los resultados se exponen públicamente mediante gráficos y estadísticas, que los pequeños analizarán durante el descanso del mediodía.

Día Mundial

Con motivo del Día Mundial contra el Desperdicio Alimentario, el próximo lunes, los comedores asociados a Quàlia impulsarán diferentes acciones para concienciar y hablar sobre esta temática.