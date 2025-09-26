Reto en ‘handbike’ por la inclusión

Jimmy Pelletier fue recibido por dos voluntarios y vecinos de Tàrrega, a su llegada a la ciudad el miércoles. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Jimmy Pelletier, reconocido atleta paralímpico canadiense, llegó el miércoles por la tarde a Tàrrega en el marco de su reto de dar la vuelta al mundo en handbike (bicicleta de mano). La parada en la capital del Urgell, recibida con emoción, forma parte de la tercera etapa de su tour internacional, tras recalar en ciudades como Roma, Mónaco, varias de Francia y Barcelona. Ahora descansa en Guimerà y el domingo por la mañana continuará su camino hacia Madrid, Sevilla y Lisboa, acompañado por ciclistas de Tàrrega y Sant Martí de Maldà en su salida. Junto a su pareja, Manon Belánger, se ha propuesto recorrer 40.000 kilómetros pasando por 27 países de los cinco continentes durante dos años. El tramo de Barcelona a Tàrrega fue más duro de lo esperado porque “había muchas subidas y sufrimos un pinchazo”, explicó Belánger.

Marta Dalmau, portavoz de la familia targarina anfitriona, destacó que “Jimmy está haciendo este reto con su pareja para visibilizar que las personas con discapacidad pueden hacer cualquier cosa y, además, recaudar fondos para el centro Adaptavie”, que atiende principalmente a personas con limitaciones funcionales en Quebec. “Por cada kilómetro completado se recaudan donativos, todo el viaje tiene este espíritu solidario”, añadió.

La historia de Pelletier es inspiradora: tras sufrir un accidente de tráfico a los 19 años, quedó parapléjico pero no renunció al deporte. Practicó esquí nórdico adaptado, participó en los Juegos Paralímpicos de Turín 2006, pasó a formar parte del equipo canadiense de ciclismo manual y en 2018 fue la segunda persona del mundo en alcanzar la cima del Kilimanjaro en bicicleta adaptada. En 2019, cruzó Canadá en handbike, recorriendo 7.200 kilómetros en 65 días. “Tiene una carrera enorme y además, cada año en Canadá organiza una marcha ciclista para recaudar fondos para la inclusión y la causa de la discapacidad”, afirmó Dalmau.

La relación con Tàrrega va más allá del desafío deportivo: dos de los hijos de Manon (Manuel y Hade) participaron en sendos intercambios escolares con el colegio Sant Josep (Vedruna) y convivieron con una familia de la capital del Urgell y sus hijos, Ivan y Aina, estableciendo un vínculo muy especial entre ambas familias que este viaje y reto solidario ha permitido reforzar también en persona.

El proyecto se apoya además en la publicación reciente (salió en febrero del año pasado) de su biografía, Sobrevivir o adaptarse, donde Manon narra la historia de superación de su pareja.

Reto deportivo por 27 países que culminará en junio de 2027

Jimmy Pelletier y Manon Belánger han distribuido su reto en 13 etapas, que empezaron el pasado 27 de junio y que tienen previsto culminar el mismo día del 2027. Desde el 30 de agosto se encuentran haciendo la tercera etapa por Europa Occidental de un total de 4.948,3 kilómetros y que está previsto que se alargue hasta el 20 de noviembre. Para su reto cuentan con seis voluntarios.

Toda la información, actualizaciones y modos de colaborar pueden consultarse en la web oficial del proyecto: www.jimmypelletier.com/es.