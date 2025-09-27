SEGRE
Una lección magistral en Cervera

Montse Pont Tarragó, una de las primeras profesoras del instituto Antoni Torroja, pregonera de la Festa Major. Pone en valor la cultura, la educación y el asociacionismo

Montse Pont Tarragó leyó ayer en el ayuntamiento de Cervera el pregón oficial de la Festa Major. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

Cervera dio ayer el pistolazo de salida a la Festa Major del Sant Crist con el pregón, a cargo de Montse Pont Tarragó, que fue una de las primeras profesoras del instituto Antoni Torroja, donde impartió lengua y literatura española. Licenciada en lenguas románicas por la UB, ya jubilada, Pont es actualmente miembro de la junta de Justícia i Pau de la Segarra y voluntaria activa de la Associació Salut Mental Ondara Sió (ASMOS). En su pregón, citó versos de Isabel Solsona, Isabel Valverde y Rosa Fabregat. Afirmó que “es un privilegio estar en este espacio tan emblemático que representa a las personas anónimas que hacen nuestra ciudad”. La pregonera puso en valor “la cultura, la educación y el asociacionismo”. El pregón acabó con la entrega por parte de la pregonera de un ramo de flores a la geganta Almodis, una actividad que se estrenó y que el ayuntamiento quiere convertir en una tradición. Por su parte, el alcalde, Jan Pomés, destacó de Montse Pont su “compromiso con el municipio a nivel de educación, asociacionismo y cultura literaria”.

Hoy se han programado diferentes actividades, entre las que destaca la 43 edición de la Trobada de Colles Geganteres i Gralleres, con la participación de diez colles y la colaboración del grupo de percusión local Bombollers y el ciervo Tibau. El pasacalles saldrá de la plaza del Sindicat a las 18.00 horas y acabará en la plaza Major con la muestra de bailes y un baile conjunto de todos los participantes. Seguidamente tendrá lugar una Carretillada extraordinaria de Festa Major con el Ball de Diables de Cervera Carranquers.

