Adriana Drago y Rosa Lafita son estudiantes universitarias y tienen por costumbre viajar cada año antes de iniciar el curso. Al ver la publicidad de este paquete turístico en las redes, al principio pensaron que podía ser una estafa «Al ver el anuncio, llegamos a dudar si sería una estafa». “llamamos a la agencia y, después de comprobar que todo estaba en orden, no dudamos a apuntarnos”, explica Adriana. “poder dejar el coche en un parking vigilado a Alguaire es un gran punto a favor”, añade Rosa. “Si todo va bien, repetiremos”, aseguran.

Tere Farré y Amaia Roncal ya han viajado desde Alguaire a destinos como Mallorca, Ibiza e incluso Bérgamo, en Italia. “Y porque no hay más vuelos, que si no lo haríamos más a menudo”, aseguran. Muy ilusionadas con esta nueva experiencia, destacan que “El Cairo debe ser una ciudad increíble”. “Con la buena respuesta que ha habido, espero que se lleven a cabo más iniciativas de este tipo”, apunta a Farré. Les dos conocieron la propuesta a través de las redes sociales.