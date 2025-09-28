Los gigantes invaden Cervera

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

Los gigantes y los capgrossos invadieron ayer Cervera con la 43ª Trobada de Colles Geganteres i Gralleres en el marco de la Festa Major. Un total de once colles, diez de invitadas y los anfitriones, los Geganters i Grallers de Cervera, recorrieron por la tarde el centro de la ciudad desde la plaza de Sindicat hasta la plaza Major pasando por la plaza Universitat. Los participantes procedían de Bellvís, Calaf, Terrassa, Juneda, Esparreguera y Valldoreix, entre otros. El encuentro culminó con un baile conjunto. Hoy tendrá lugar la Anada a Ofici de la corporación municipal con el Seguici y también se celebrará la 64ª edición del Concurs de colles sardanistes y el Seguici de Festa Major que finalizará en la plaza Major.

Alguaire también se encuentra en plenas fiestas otoñales y el viernes tuvo lugar la lectura del pregón a cargo de Joan Folguera (originario del municipio, emprendedor y CEO de Ingroup). El mismo acto también acogió la proclamación de las nuevas pubilles y hereus que representarán al pueblo. Ayer fue el turno de un espectáculo de magia con Oscar de la Torre, una bicicletada popular, y los conciertos de Music&Lovers Duo y Son de Rosas (un tributo a la banda La Oreja de Van Gogh) hicieron bailar a los vecinos. Tanto este municipio del Segrià, como Vila-sana, Artesa de Segre, Os de Balaguer, Cervià de les Garrigues, Almatret y Vallfogona de Balaguer continúan hoy de celebración con motivo de sus Festes Majors.