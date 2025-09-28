Protesta de mutualistas en Madrid

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miles de mutualistas llegados de toda España se manifestaron ayer en Madrid para reclamar mejoras en el traspaso a la Seguridad Social de las aportaciones que han hecho en sus años de cotización a las mutualidades profesionales alternativas. La marcha, bajo el lema “Pasarela 1x1 para todos”, coincide con el inicio del trámite de enmiendas de la proposición de ley del PSOE que busca solucionar la situación de estos trabajadores que han cotizado únicamente a esas mutualidades. Hay 60.000 afectados, entre ellos abogados, procuradores, arquitectos o ingenieros, que optaron por mutualidades y perciben pensiones bajas, algunas por debajo de los 400 euros mensuales.