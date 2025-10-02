La tienda solidaria Moda re- abre un nuevo establecimiento en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Troballes y Cáritas Diocesana de Lleida inauguraron ayer una nueva tienda solidaria de ropa de segunda mano, Moda re-, en la calle Sant Antoni de Lleida. El acto inaugural contó con la presencia del Obispo de Lleida, Daniel Palau, quien bendijo el espacio, así como de Rafael Allepuz, director de Cáritas Diocesana de Lleida; Noema Paniagua, directora general de Moda re-; y Adrià París, gerente de Troballes. Todos destacaron la importancia de los proyectos de inserción sociolaboral como herramienta clave para transformar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Moda re-, con más de 170 tiendas en España, combina la venta solidaria con la creación de empleo y el reciclaje textil.