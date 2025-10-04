El Musiquem Lleida! arranca a viva voz

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La voz de la soprano lírica Anna Martínez Norberto, acompañada a la guitarra por Aitor García –o lo que es lo mismo, la formación barcelonesa Alysyos Duet–, protagonizó ayer por la tarde en la plaza Paeria el recital inaugural del Musiquem Lleida! El certamen, que llega este fin de semana a su edición número 20, comenzó así, invitando a toda la gente que paseaba por el Eix Comercial a disfrutar de la propuesta de este dúo, titulada Mar Oceana, con un repertorio que navegó por las músicas folklóricas que conectan el Meditarráneo y Latinoamérica.

De esta forma arrancó un festival que tiene por objetivo llenar de música diversos puntos de la ciudad, fiel al espíritu fundacional del certamen que impulsa la Coral Shalom, con todos los conciertos gratuitos y abiertos a todos lo públicos, con un programa hasta mañana domingo que combina jóvenes talentos y formaciones de trayectoria consolidada.

La jornada musical de ayer se completó en otro de los espacios emblemáticos de Lleida habituales del festival, la Seu Vella. La sala de la Canonja del monumento acogió la actuación de otra pareja, en este caso el dúo afincado en Girona formado por el violonchelista Ramon Bassal y el pianista Marc Piqué. Ambos interpretaron un repertorio tanto de época clásica como contemporánea.

El Musiquem Lleida! ofrecerá hoy sábado el grueso de su programación, con conciertos previstos en las plazas Paeria y Ricard Viñes, en el Museu de Lleida y en el patio del Institut d’Estudis Ilerdencs (ver agenda). Mañana domingo, el festival culminará por la mañana con actuaciones en la plaza Paeria y el claustro del Llorer del rectorado de la Universitat de Lleida. Además, como cada año, el Auditori Enric Granados acogerá a las 19.00 h. (10€/8€) el concierto del clausura con la Coral Shalom, acompañada en esta ocasión por el conjunto vocal e instrumental Cor Cererols.