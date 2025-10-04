El Urgell pone en marcha su Carnet Jove comarcal

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El consell del Urgell, en colaboración con la Agència Catalana de Joventut, presentó ayer el Carnet Jove comarcal, que tiene como objetivo ofrecer ventajas y descuentos a los jóvenes del Urgell, desde los 12 y los 30 años, así como fomentar el comercio de proximidad. El presidente del ente comarcal, José Luis Marín, afirmó que “este Carnet Jove creará sinergias entre los jóvenes y los comercios, las entidades y la vida cotidiana del Urgell”. Desde ahora y hasta finales de año, los jóvenes que quieran pueden solicitar adherirse al carnet y a partir de principios del 2026 lo podrán hacer los establecimientos interesados en ofrecer promociones. La presentación tuvo lugar ayer por la tarde en la plaza de les Nacions de Tàrrega y contó con las actuaciones musicales de Escorça, Notes que passen y el pinchadiscos Bruga.