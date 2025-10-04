JÓVENES
El Urgell pone en marcha su Carnet Jove comarcal
El consell del Urgell, en colaboración con la Agència Catalana de Joventut, presentó ayer el Carnet Jove comarcal, que tiene como objetivo ofrecer ventajas y descuentos a los jóvenes del Urgell, desde los 12 y los 30 años, así como fomentar el comercio de proximidad. El presidente del ente comarcal, José Luis Marín, afirmó que “este Carnet Jove creará sinergias entre los jóvenes y los comercios, las entidades y la vida cotidiana del Urgell”. Desde ahora y hasta finales de año, los jóvenes que quieran pueden solicitar adherirse al carnet y a partir de principios del 2026 lo podrán hacer los establecimientos interesados en ofrecer promociones. La presentación tuvo lugar ayer por la tarde en la plaza de les Nacions de Tàrrega y contó con las actuaciones musicales de Escorça, Notes que passen y el pinchadiscos Bruga.