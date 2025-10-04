SEGRE

Escolares y jóvenes participan del arte colectivo en el Gamma

Escolares y jóvenes de Els Mangraners participan en el taller de arte mural que está poniendo color y creatividad al muro de las piscinas del barrio, en el marco del Gamma-Festival d'Art Urvà de Lleida. La actividad contó el jueves con alumnos del Institut Escola dels Mangraners y ayer, con las escuelas de arte Leandre Cristòfol de Lleida y Ondara de Tàrrega. Este fin de semana está previsto un itinerario guiado por los murales en elaboración.

