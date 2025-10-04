Exposición ‘Els Cors Clavé i Lleida’ en el IEI

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Institut d’Estudis Ilerdencs inauguró ayer la exposición Els Cors Clavé i la ciutat de Lleida, una muestra que recupera y pone en valor la presencia y la influencia de estas formaciones corales en Lleida desde la segunda mitad del siglo XIX. Comisariada por Manel Lladonosa y Lluís Marc Herrera, exhibe estandartes, diplomas, fotografías, partituras, vestidos y documentación de la época. En el marco del ciclo dedicado a Josep Anselm Clavé en su 200 aniversario, podrá visitarse hasta el 29 de noviembre en la Zona Zero del IEI.