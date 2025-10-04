Una sonrisa de cinco segundos puede transformar tu día, según expertos en terapia de la risa

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Mundial de la Sonrisa, que se celebró ayer viernes 4 de octubre, el payaso profesional y terapeuta de la risa Michy Zelaya recuerda que un gesto tan sencillo como sonreír durante cinco segundos puede desencadenar una cascada de beneficios físicos y emocionales. “Una carcajada de cinco a ocho segundos libera endorfinas, serotonina y dopamina, que son las hormonas que nos hacen sentir felices y relajados”, explica el especialista, quien asegura que el cerebro no distingue entre una sonrisa genuina y una forzada.

La ciencia respalda estas afirmaciones: estudios neurocientíficos han demostrado que los músculos faciales envían señales al sistema nervioso capaces de inducir la producción de neurotransmisores relacionados con el bienestar. Esto significa que, incluso sin un motivo aparente, el simple acto de sonreír ayuda a reducir el cortisol —la hormona del estrés—, fortalece el sistema inmunológico y contribuye a mejorar la presión arterial.

El Día Mundial de la Sonrisa se conmemora cada primer viernes de octubre desde 1999, en honor a Harvey Ball, creador en 1963 del icónico emoticono amarillo sonriente. Su lema original, “Haz un acto de amabilidad, ayuda a una persona a sonreír”, sigue siendo hoy un recordatorio vigente de la importancia de la risa como herramienta social, especialmente en un contexto global marcado por la incertidumbre y la sobreinformación negativa.

“Sonríe aunque no tengas ganas —propone Michy—. Hazlo de cinco a ocho segundos. Al principio puede ser incómodo, pero tarde o temprano tu cerebro se lo creerá y tu cuerpo se beneficiará. Es un regalo sencillo que puedes darte a ti mismo y a los demás”, concluye.