Las calles de Montgai se llenan de furor por la magia

Un año más, la magia ha vuelto a llenar de ilusión las calles de Montgai. Las temperaturas, más propias de verano que de otoño, animaron al público a participar en los espectáculos programados en el Montgai Màgic, con más de una sesentena de profesionales de la magia y 120 espectáculos de estilos como el ilusionismo, el humor o el espiritismo. El alcalde, Jaume Gilabert, calificó de “espectacular” la acogida del público a la 17 edición del certamen y destacó que se registraron colas de personas para poder disfrutar de la magia desde las alturas a bordo de un globo aerostático. También estuvo presente el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

En la jornada de ayer, grandes y pequeños pudieron asistir a decenas de actuaciones en varios puntos de este municipio de la Noguera, acompañados, como destacó Gilabert, por el buen tiempo. “Hay mucha gente y estamos muy satisfechos”, señaló. El espectáculo inaugural corrió a cargo de Ramó & Alegría con Todo Mal ACT. El programa también contó con propuestas como El Portal Màgic, a cargo de El Mag Xule, y The Postman, el espectáculo que presentó Txema Muñoz. Para hoy, está previsto Mentalismo Callejero, de Shiro el Mentalista, y la conferencia La Magia Creativa, exclusiva para profesionales de la magia a cargo de Adrián Carratalá. En la edición de este año del Montgai Màgic hay magos llegados de Italia, Holanda, Marruecos y América Latina. La clausura esta tarde del festival, que comenzó el jueves, irá a cargo de Adrián Carratalá y Kateria, con Magia para ser feliz.