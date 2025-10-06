La edición de otoño del Aplec del Caragol de Lleida, el Aplequet, en imágenes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Después de la tradicional fiesta del mes de mayo, las peñas del Aplec del Caragol de Lleida se reencontraron este domingo en los Camps Elisis para celebrar la edición número 42 del Aplequet, la jornada festiva y gastronómica que celebran en otoño y que reunió a unos 4.000 peñistas.