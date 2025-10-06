Los peñistas disfrutan de su reencuentro otoñal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Tras la tradicional fiesta del mes de mayo, las peñas del Aplec del Caragol de Lleida se reencontraron ayer en los Camps Elisis para celebrar la edición número 42 del ‘Aplequet’, la jornada festiva y gastronómica que celebran en otoño y que reunió a unos 4.000 peñistas. La actividad empezó por la mañana con competiciones de bolos y parchís y juegos de carácter familiar con la ambientación de la xaranga Mai Toquem Bé. El programa de actividades incluía también, a partir del mediodía, el espectáculo Kuntur de la compañía Centro de Títeres de Lleida, que obtuvo el premio Dragón De Or Fecoll 2024 de la 35a Feria de Teatro de Títeres de Lleida, la tradicional comida de hermandad de las collas o un baile de tarde con el grupo Cafe Latino, que puso el colofón a una jornada familiar y festiva.