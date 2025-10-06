Más de 100 espectáculos en la feria de Montgai Màgic

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Montgai cerró ayer con éxito una nueva edición de su Fira de Màgia al carrer, que durante todo el fin de semana reunió a unos cincuenta magos y ofreció más de un centenar de funciones por distintos escenarios habilitados en las calles de la localidad. Las baritas y las chisteras se volvieron a apoderar de las calles de esta localidad de la Noguera, que también contó con talleres y un mercado de productos de magia. Una de las estrellas de la jornada de ayer fue el mago Adrián Arratalá, que junto a Katerina ofrecieron el espectáculo Magia para ser feliz, que sirvió para clausurar el certamen de este año. Al mediodía ofreció una conferencia exclusiva para profesionales sobre la Magia Creativa. Por su parte, el alcalde de la localidad, Jaume Gilabert, destacó el éxito de esta feria que, tras diecisiete ediciones “se ha convertido en un referente del mundo de la magia”.

El último espectáculo de la feria se hizo en la zona de Lo Carreró a cargo de Shiro el Mentalista con A través del velo. El Montgai Màgic empezó a calentar motores el pasado jueves, cuando tuvo lugar una jornada dirigida a escolares.