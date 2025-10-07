Trece exoesqueletos para trastornos neuromusculares

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El departamento de Salud, a través del Servei Català de la Salut, ha adquirido 13 exoesqueletos para la rehabilitación de pacientes con enfermedades neuromusculares. La medida refuerza la atención a las enfermedades minoritarias dentro del sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (Siscat). Los exoesqueletos son dispositivos robóticos que asisten al movimiento y permiten entrenar la marcha en personas con pérdida de fuerza o movilidad derivada de patologías neuromusculares. Estos dispositivos tienen un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes, ya que contribuyen a perservar la movilidad, mejoran el diagnóstico funcional y reducen complicaciones asociadas a la inmovibilidad. La compra, con un importe total de 1.038.862 euros, se ha hecho a través de fondos europeos NextGeneration, y en respuesta a los objetivos establecidos por el ministerio de Sanidad para mejorar la atención de las enfermedades minoritarias y la esclerosis lateral amiotrófico (ELA). Es la primera compra centralizada de exoesqueletos para el sistema sanitario público catalán.

Los dispositivos se distribuyeron a finales de septiembre y se irán incorporando progresivamente a los programas de rehabilitación. Están destinados a los hospitales acreditados con unidades de expertez clínica en enfermedades neuromusculares, así como la Unidad del ELA del Hospital del Mar. Dos exoesqueletos pediátricos irán para los hospitales Vall d’Hebron y Sant Joan de Déu, otros seis para la marcha con afectación bilateral para Vall d’Hebron, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol, Bellvitge, Sant Pau y Hospital del Mar, y cinco exoesqueletos para la marcha con afectación unilateral irán a las unidades de Vall d’Hebron, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol, Bellvitge y Sant Pau.

Paralelamente, los equipos profesionales de las unidades de expertez clínica recibirán formación específica para garantizar que los pacientes puedan comenzar a beneficiarse del tratamiento con seguridad y eficacia.