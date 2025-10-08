El Cinemón Xic de Lleida cumple diez años

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Cinemón Xic cumple este año su décimo aniversario con dos actividades extra. Por un lado, está programado para el 18 de octubre un cuentacuentos a cargo de Mertxe París, del Genet Blau, en la plaza Esteve Cuito, con la sesión de cortos Mini-Mons en el Teatre de l'Escorxador. Además, el 9 de noviembre está previsto el concierto infantil con el grupo Rock per a Xics en la plaza de la Llotja, después del pase del largometraje Hola, Frida!. El concejal de Cooperación de la Paeria, Jackson Quiñonez, destacó que el proyecto ofrece una propuesta cultural y educativa que invita a reflexionar sobre los valores universales a través del cine. El 15 de noviembre se podrá ver El nen dofí y el día 23, Salvatges y la exposición en la Llotja de 40 anys sense callar-nos. El certamen cerrará el 29 de noviembre con Yo soy de Palestina y Dúnia i l’Eco del tambo, también en la Llotja.