Una joven de Solsona se hace viral en la India intentando levantar 40 kilos de forraje

La viajera de Solsona Gemma Colell se ha hecho viral en la India después de publicar un vídeo en el cual intenta levantar sin éxito un fajo de 40 kilos de forraje. La gracia del vídeo es ver a una anciana hacerlo sin esfuerzo.

El vídeo, publicado en Instagram, ha sido tanto impactante que ha conseguido recoger, hasta fecha de hoy, 1,5 millones de visualizaciones. Un éxito que no se ha quedado sólo en Instagram, si no que ha traspasado los medios e incluso el Hindustan Times , medio del país, se ha hecho eco de ello.

Explica, el medio indio, que "una viajera extranjera ha quedado completamente sorprendida después de capturar en vídeo la fuerza natural de una mujer pahadi local en Chamoli, Uttarakhand. El clip empieza con la propia Gemma Colell intentando levantar un enorme fajo de hierba sin éxito. Momentos después, una mujer local, a quien se refiere afectuosamente como una "tía" del Himalaya, se ve realizando la misma tarea con facilidad, equilibrio y gracia demostrando una fuerza extraordinaria.

"Lo levantó tan fácilmente", escribe Gemma a la descripción del vídeo, donde relata la experiencia con admiración y humor. "Piensas que eres fuerte... ¡hasta que una 'tía' del Himalaya te demuestra que no! Esta mañana, yendo al mercado, conocí a dos mujeres cortando hierba para sus búfalos en un pequeño pueblo de Bank, Chamoli, Uttarakhand. Una hora después, ya habían acabado de cortar y cargar toda la hierba a su vehículo".

Colell también explica cómo la mujer local la desafió: "La mujer me miró con aquella sonrisa traviesa... y antes de que me diera cuenta de ello, ya me estaba retando a levantar uno de aquellos fajos de hierba. ¡Estoy acostumbrada a llevar 20-25 kg a la espalda durante las excursiones, pero este pesaba más de 40 kg! ¿Y ella? Lo levantó sin esfuerzo, con la técnica, el equilibrio y la gracia de una auténtica mujer de montaña. Extranjeros versus gente pahadi: ¡no hay competencia posible"!

Un viaje a la India, en Nepal y un proyecto de viajes



Gemma Colell, diseñadores gráfica de profesión, ha iniciado el proyecto The 108 Peaks después de pasar dos años explorando la India y el Nepal. La aventurera solsonina decidió marcharse de Catalunya hace dos años para vivir en los centros espirituales Ashrams de la India, donde descubrió su pasión por la alta montaña en el Himalaya, según ha explicado a SEGRE.

Después de su vuelta a Catalunya, Colell completó la formación de alta montaña y ahora lidera, junto con un compañero, el proyecto The 108 Peaks, una iniciativa que organiza viajes y expediciones al Himalaya. Actualmente reside en su pueblo natal, escenario del vídeo que se ha hecho viral a las redes sociales, donde confiesa que todavía "le faltaba técnica" en aquel momento.

La solsonina trabaja actualmente de forma telemática como diseñadora gráfica, pero su foco principal es el desarrollo del nuevo proyecto expedicionario. El primer viaje oficial con diez personas está programado para octubre de 2025, marcando el inicio formal de esta iniciativa que busca acercar la experiencia del Himalaya a excursionistas catalanes.

Colell ha destacado que intenta integrarse al máximo con la cultura nepalesa, que sorprendentemente le recuerda a Solsona, dónde su familia se dedica a la agricultura. "Me fascina la conexión entre ambas culturas de montaña", ha señalado la diseñadora, que ve en este proyecto una forma de vincular sus raíces con su nueva pasión por el Himalaya.

Reacciones a las redes sociales

El vídeo ha generado una amplia admiración entre los usuarios a los comentarios. Un usuario escribió: "Les mujeres son la verdadera columna vertebral de los hogares del Himalaya", mientras que otro lo describió como "la rutina diaria habitual de los pahadis". ¡Muchos elogiaron el estilo de la mujer, con comentarios como "Sí! ¡Con mucho estilo"! o "La tía presumiendo casualmente del músculo pahadi".

Este tipo de contenido se ha vuelto especialmente viral a principios de 2025, mostrando las habilidades y la fuerza de las comunidades que viven en zonas montañosas, donde las tareas cotidianas requieren una fuerza y resistencia excepcionales que sorprenden a los visitantes urbanos y extranjeros.