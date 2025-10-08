Más de 100 mujeres trans feminizan su voz en el Clínic

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

Más de un centenar de mujeres trans se han sometido a una glotoplastia en el Hospital Clínic para conseguir una voz femenina. Es el balance que hizo ayer este centro de Barcelona y que incluye las intervenciones practicadas desde hace cinco años, cuando el protocolo para ayudar a las mujeres trans a alinear su voz con su identidad se incorporó al circuito asistencial del Clínic, el único centro público de Catalunya que hace esta intervención. Una de las pacientes operadas es la leridana Sílvia Pérez-Pallarès, que en 2023 se sometió a esta cirugía tras cinco años esperando, y ayer destacó que la voz es “importantísima” porque “es parte de la identidad”. Lo que sí resultó “un calvario” es estar estar 10 días sin hablar, que es el reposo que exige el postoperatorio. “La recompensa posterior es muy grande”, remarcó.

Desde el Clínic señalaron que la glotoplastia es una cirugía “mínimamente invasiva” y que requiere únicamente unas horas de ingreso. Esta técnica permite hacer la laringe más pequeña y dar tensión a las cuerdas vocales, lo que consigue elevar la frecuencia fundamental de la voz y dotarla de características asociadas al género femenino. También aseguraron que están operando a mujeres que aguardaban en lista de espera desde 2019, por lo que habrá que incrementar recursos para adaptarse a las necesidades.