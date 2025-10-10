Cambios en los viajes del Imserso: críticas por la reducción de destinos y la inclusión de suplementos de 100 euros

Las agencias de viajes iniciaron este lunes la venta de los viajes del Imserso, con algunas colas a primera hora y críticas de algunos usuarios por la reducción de destinos y la inclusión de suplementos de 100 euros que son una novedad este año. Según los datos del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para esta temporada se han puesto a disposición de los jubilados de las comarcas leridanas un total de 8.047 plazas, lo que supone un descenso respecto año pasado, cuando fueron 8.110. Asimismo, se han ofertado otras 4.047 plazas para los viajeros que quieran visitar Ponent, sumando turismo de escapada, circuitos culturales y capital de provincia.

Según la tabla de precios, estos han subido este año y oscilan desde los 132,9 euros por tres noches en una capital de provincia en temporada baja (con un incremento del 6,6% en el coste) a los 564,72 euros por diez días en temporada alta en Canarias con transporte incluido. En este caso, el precio sube un 29,5%.

Jubilados consultados por este diario criticaron que hay menos destinos para elegir y temían “quedarse en tierra” por la falta de plazas, sobre todo para los que tienen hoy turno para ir a las agencias a cerrar sus vacaciones. También lamentaron que se apliquen complementos, que son 100 euros si se viaja en temporada alta (octubre, mayo y junio en península y diciembre, enero y febrero para Islas Canarias) y otros 100 euros si se hace una segunda reserva. Otras las novedades es una tarifa reducida para un total de 7.447 plazas en todo el Estado destinadas a los pensionistas. Así, aquellos que reciben una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación podrán viajar por 50 euros. También se podrá llevar a la mascota, siempre que no pese más de 10 kilos.