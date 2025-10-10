Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a dos hombres, de 20 y 25 años, por robar a mujeres de avanzada edad en las calles de Tàrrega. Los detenidos están acusados de cuatro delitos de robo con violencia.

El primer caso pasó a mediados de julio, cuando un joven arrancó la cadena de oro que llevaba una señora en el cuello, que le causó lesiones. Los otros robos, todos muy similares al primero, pasaron en tres días consecutivos: el 3, 4 y 5 de octubre. En todos ellos el asaltante coincidía, y en el último robo otro chico habría ayudado a cometer el crimen.

El pasado viernes la Policía Local de Tàrrega localizó a un hombre que coincidía con la descripción del ladrón y, después de pasar una rueda de reconocimiento, las víctimas lo reconocieron como la persona que las había robado.

Los dos detenidos tienen antecedentes y han pasado hoy a disposición judicial.