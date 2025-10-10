Els mitjans de l’ACPC alerten sobre l’allau de discursos d’odi i xenofòbia i reivindiquen el seu paper essencial en la defensa de la veritat
En un moment històric marcat per la sobreinformació, la proliferació de notícies falses i la propagació accelerada de discursos d’odi a través de les xarxes socials i d’altres canals, els mitjans de premsa comarcal i local manifesten la seva profunda preocupació davant l’impacte que aquesta desinformació té en la cohesió social i en la qualitat democràtica del país.
Els discursos d’odi, que busquen dividir les comunitats i fomentar la por davant la diferència, es disfressen sovint de missatges simples i emotius, mancats de rigor periodístic. Les xarxes socials i d’altres canals d’informació actuen com una catapulta que facilita la seva difusió ràpida i acrítica.
Aquesta mateixa dinàmica s’observa en diferents àmbits informatius, com el negacionisme climàtic, on determinats actors mediàtics i creadors d’opinió neguen o distorsionen evidències científiques per interessos particulars que s’allunyen del bé comú. Sovint, aquests relats estan desconnectats amb la realitat del territori.
En aquest context, la premsa comarcal i local juga un paper insubstituïble. Arrelada al territori, coneixedora del batec dels pobles i de les ciutats, i compromesa amb la vida quotidiana de la ciutadania, actua com un filtre rigorós davant la mentida i la manipulació.
Els mitjans de proximitat expliquen històries amb noms i cognoms, posen rostre i context a les problemàtiques socials, i construeixen narratives que cohesionen en lloc de dividir.
Mentre alguns difonen ràbia i falsedats a gran velocitat, la premsa local i comarcal aporta reflexió, serenor i veracitat:
- Davant els discursos d’odi, construeix convivència.
- Davant la xenofòbia, acull la diversitat local.
- Davant el negacionisme climàtic, informa amb dades, contextualitza els efectes del canvi global sobre el territori i dona veu a iniciatives sostenibles i transformadores.
És imprescindible reforçar i donar suport a la premsa comarcal i local com a eina de cohesió social, de difusió cultural i de defensa de la veritat.
Quan l’odi es fa viral, la informació de proximitat és el millor antídot.