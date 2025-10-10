‘Flashmob’ en Lleida para reclamar más apoyo a la parálisis cerebral

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La plaza Paeria de Lleida acogió ayer la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral para visibilizar y reivindicar derechos. Usuarios, familias y profesionales de la asociación Aremi leyeron un manifiesto en el que reclamaron más recursos centrados en la persona, según las necesidades de cada caso, más medios, formación y sueldos dignos para los profesionales, apoyo a los cuidadores y atención sanitaria desde la infancia hasta la vejez. Bajo el lema #JaToca, participaron en una flashmob con una treintena de personas. La entidad leridana cuenta con un centenar de usuarios.