Premio Alumni para el talento ‘alimentario’

El salón Víctor Siurana del Rectorat de la UdL acogerá el martes 14 de octubre la entrega del XIV Premi Alfons de Borja de Alumni UdL a Marta Puyuelo Gros, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pepsico para el sudoeste de Europa e ingeniera agrónoma por la Universitat de Lleida (1993). Antes de la entrega de la distinción, a las 18.00 horas se rendirá homenaje al pintor Joaquim Ureña, fallecido en diciembre del año pasado, por su colaboración con el premio desde 2011. Mientras, a partir de las 18.30 horas está prevista la entrega del galardón y la premiada impartirá una charla. Puyuelo (Zaragoza, 1971), está especializada en Industrias Agroalimentarias. El jurado ha valorado su trayectoria profesional en el sector de la fabricación y distribución de bebidas y alimentos, su compromiso con la sostenibilidad, la salud de los consumidores, el empoderamiento de las mujeres y su vinculación con la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de la UdL. Puyuelo tiene 30 años de experiencia en el sector de la alimentación y las bebidas.

Tras conocer el reconocimiento el pasado junio, Puyuelo aseguró a SEGRE que “fue una sorpresa que una institución como la UdL se fijara en mí y en mi trayectoria profesional para este premio” y dijo que lo recibiría “con mucha humildad y responsabilidad de poder ser un referente para muchos estudiantes de esta gran unidad en la que, sin duda, pasé unos de los mejores años de vida”.

No es el único premio que recibe este año, ya que también ha sido una de las 50 galardonadas con el programa Santander W50 para mujeres directivas. En 2024 fue reconocida en la lista Forbes de mejores directivos de comunicación en España y en 2022, el Col·legi d’Enginyers de Catalunya le concedió el premio Gent per Canviar el Món.

Un galardón que reconoce el trabajo a favor de la comunidad

El galardón de Alumni lleva el nombre del alumnus ilerdense más universal, Alfons de Borja (La Torreta de Canals, 1379-Roma, 1458), estudiante, profesor y vicecanciller del Estudi General de Lleida que adoptó el nombre de Calixto III al ser elegido papa en el año 1445. Lo otorga desde 2004 la Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida y está patrocinado por el Grup SEGRE y el Banco Santander. El año pasado fue reconocido el médico César Sanz, vicepresidente de Asuntos Médicos de la farmacéutica Moderna.