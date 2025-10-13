La CHE advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en toda la cuenca del Ebro

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido del riesgo de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en prácticamente toda la cuenca, ante el aviso naranja por tormentas en la provincia de Tarragona y los avisos amarillos en Aragón, Navarra, La Rioja, Castellón, Lleida, Burgos y Guadalajara.

En concreto, las lluvias podrían llegar a los 60 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas de Montsiá y Baix Ebre, aunque podrían extenderse a otras comarcas como la de la Terra Alta, donde el río Algás ha registrado esta madrugada una crecida que casi ha alcanzado el nivel amarillo de aviso en la estación de aforo de Horta de San Joan, ha informado la CHE. Este 12 de octubre, se llegaron a superar los 200 litros por metro cuadrado en unas horas en algunos puntos, provocando desbordamiento de barrancos.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil y estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos.