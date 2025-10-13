El patrimonio, protagonista

Más de una treintena de municipios de toda Lleida culminaron ayer una nueva edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio, una cita anual impulsada desde 1991 por la conselleria de Cultura de la Generalitat para promocionar y difundir el patrimonio cultural, monumental y arqueológico del país. El lema elegido para este año, Patrimoni arquitectònic: finestres al passat, portes al futur, tenía por objetivo mostrar la gran diversidad de edificios e infraestructuras de todos los estilos y dimensiones que existen por toda Catalunya. Como no podía ser de otra manera, en Lleida participaron en esta cita dos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Así, la Seu Vella celebró una jornada de puertas abiertas, con sendas visitas guiadas al edificio, mientras que los visitantes del Castell Templer de Gardeny disfrutaron con la visita teatralizada Templer per un dia. También abrió sus puertas al público el Molí de Sant Anastasi, en La Bordeta, equipamiento del Museu de l’Aigua.

En Balaguer, las Jornadas se ‘fusionaron’ este fin de semana con la actividad artística Forma Singular. Así, la tarde del sábado el público participó en Transitant per la memòria, un recorrido por los espacios más destacados de la antigua ciudad andalusí, con paradas en puntos que, durante aquella época altomedieval, tuvieron un papel relevante, como las plazas Mercadal y del Pou, el Pla d’Almatà y el Castell Formós.

Agramunt, Bellpuig, Gerri de la Sal, Verdú, Les Borges Blanques, Solsona o Cervera fueron otros puntos neurálgicos de las Jornadas del Patrimonio, como también en el Castell del Remei, con la tradicional Festa Major de la casa-palau y del santuario de la Mare de Déu del Remei, con actividades de animación para todas las edades, música, degustación de vinos de la bodega y comida popular.