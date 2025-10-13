Protección Civil envía otra alerta a los móviles de les Terres de l'Ebre y el Baix Camp advirtiendo de lluvias intensas hasta la noche

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado otra alerta a los teléfonos móviles de las comarcas del Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Montsià, el Baix Ebre y la Terra Alta advirtiendo que se mantienen las lluvias intensas hasta la noche de este lunes. El Govern pide a la ciudadanía que no baje la guardia y minimice los desplazamientos, porque puede haber desprendimientos. Además, también reclama no acercarse a las zonas inundables, ni tampoco cruzar rieras, barrancos o acercarse a ríos.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha explicado que la nueva alerta en los teléfonos móviles se ha emitido para evitar que la ciudadanía se relaje y recordar que el episodio no se ha acabado. Durante la tarde todavía pueden caer lluvias intensas, que podrían superar los 40 litros en media hora. "Con toda la lluvia acumulada que ya tenemos en el territorio, tenemos que tener una actitud de mucha precaución". "Si el Es Alert nos ayuda a minimizar los desplazamientos, también tenemos menos gente en la carretera en una situación complicada, que en todo caso que se pudiera producir en esta tarde", ha apuntado.

Parlon ha insistido en que se mantiene la alerta y hay que evitar moverse o salir a hacer actividades al aire libre. "No porque no llueve ahora, queramos recuperar la vida normal porque podemos tener incidentes, sobre todo vinculados a desprendimientos o las crecidas repentinas de ríos, rieras y barrancos," ha reclamado la consejera.

La limpieza de las carreteras se ha empezado a hacer de manera provisional y puntual para facilitar la movilidad de los operativos de emergencias, pero como se prevé que vuelva a llover, será este martes que se prevé iniciar las grandes intervenciones, sobre todo a los carreteros más afectadas como la C-12 y la N-340.