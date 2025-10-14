Vilaller promoverá su arte, patrimonio y tradiciones en el primer Carantosfest

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

En Vilaller todos conocen la leyenda de Els Carantos, la montaña junto a esta población de la Alta Ribagorça en la que vivían las brujas, un enclave 'mágico' del que antiguamente bajaban falles la noche de Sant Joan. Ahora, Vilaller quiere dar a conocer esta historia a todo el mundo y aprovechar para promocionar su arte, patrimonio cultural y tradiciones con la primera edición este próximo fin de semana del Carantosfest. La alcaldesa, Maria José Erta, presentó ayer en la diputación de Lleida esta nueva cita festiva, acompañada por el diputado provincial Fermí Masot y dos de los organizadores, Maria Boada y Rafa Verdú.

Desde la inauguración, el viernes por la tarde, hasta un singular escape street en grupo por la localidad el domingo al mediodía, se han previsto una veintena de actividades “para reivindicar el patrimonio cultural y natural de Vilaller, dinamizar la vida económica y cultural del municipio y el objetivo de convertirse en un punto de encuentro anual de actividades culturales y artísticas”, explicó Erta. La programación del Carantosfest incluirá exposiciones, mercado (con paradas de artesanía local y productos de proximidad), talleres, conciertos de músicos locales, degustación de escudella y espectáculo de aquelarre y ball de bruixes.