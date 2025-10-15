Arranca la 14ª edición del Festival de Cultura Popular Tronada de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Grup Cultural Garrigues presentó ayer en el Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) la 14ª edición del Festival Cultura Popular Tronada 2025 con la participación del director del IEI, Andreu Vázquez; la concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch; y el cordinador del Grup Cultura Garrigues, Enric Figueres, como representante de la entidad organizadora. En el programa participarán 17 compañias y grupos tradicional que ofrecerán más de una docena de actividades gratuitas del 15 al 18 de octubre en varias localizaciones de la ciudad.

La inauguración se celebrará hoy a las 19.30 en el Espai Orfeó con un show de magia a cargo del ilusionista Aleix Ferrer. Entre las propuestas del festival destacan las acrobacias de la leridana Laura Sánchez en la plaza de la Catedral, las actuaciones del grupo georgiano Qartvelebi Leidashi, los espectáculos de circo y humor de Bitxicleta y SAC Espectacles, y las tradicionales cercaviles del sábado con gigantes, cabezudos y música popular. El festival cerrará el domingo en la plaza Sant Joan con el concierto del cantautor Samuel Arderiu, el Trobador de l’Empordà. Asimismo, están previstos bailes populares con la participación de gegants, capgrossos y bestiari. Toda la programación en: grupculturalgarrigues.com