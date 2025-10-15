Arte, moda y gastronomía leridanos en La Roca Village

Arte, moda y gastronomía se dan la mano en el Tributo a Lleida de La Roca Village, una iniciativa en la que se reconoce el talento, la creatividad y la identidad de las comarcas leridanas. El objetivo es la promoción del territorio y su proyección a través de una programación que se alargará hasta el próximo enero con diferentes propuestas. La acción se enmarca en la colaboración continuada con el Raimat Arts Festival, del que La Roca Village es patrocinador principal por cuarto año consecutivo, y que promueve la cultura, la sostenibilidad y el arte como motores de transformación social.

Con la base del empoderamiento e impulso del talento femenino, Tributo a Lleida cuenta con la artista e ilustradora leridana Lara Costafreda, colaboradora de firmas de moda como Chanel y Hermès, y que ha creado una colección de ilustraciones exclusivas para La Roca Village, presentes en el espacio Art Space y en el New Concierge Pop-Upp Boutique. Asimismo, los visitantes podrán conocer de cerca el trabajo del fotógrafo leridano Toni Prim, en una exposición en la que se pone en valor la figura de Pepa Domingo, clave en la moda de los años 80. La muestra, instalada también en el Art Space, revela cómo Lleida se convirtió en un referente estético y en un territorio pionero en la vanguardia de la moda. Así, se pueden apreciar imágenes tomadas por Prim con modelos de la colección de Ágatha Ruiz de la Prada en espacios emblemáticos de la capital como la plaza de la Catedral o el Rectorado de la Universitat de Lleida.

La gastronomía ocupa un lugar destacado y lo hace de la mano de Aitona Gourmet, con productos de todo tipo, de proximidad y de excelencia, como miel, aceite, vino, licores o confituras de todos los rincones de Ponent y del Pirineo. El proyecto también contará con la participación de la Bodega Raimat y actividades vinculadas a la promoción turística y cultural de Lleida.