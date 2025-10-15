Primer día de niebla en el llano de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El llano de Lleida se ha despertado este miércoles con el primer episodio de niebla de esta temporada, un fenómeno meteorológico que ha ido ganando intensidad a lo largo de la mañana. La visibilidad en las carreteras se ha visto afectada, especialmente en el eje vial de la AP-2, donde el Servei Català de Trànsit ha emitido avisos por condiciones de baja visibilidad entre Lleida y Juneda, concretamente entre los puntos kilométricos 145 y 160 (consulta el estado del tráfico).

Más allá de la niebla matinal en puntos del llano de Lleida, el Meteocat indica que el día ha empezado con ambiente soleado en la demarcación leridana. No obstante, la previsión meteorológica contempla un cambio progresivo durante la tarde, con el crecimiento de nubes de evolución en zonas del Pirineo y Prepirineo que podrían desencadenar precipitaciones localizadas. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero descenso que situará las máximas en 24 °C en Lleida capital y 20 °C en torno a la Val d'Aran.

Previsión meteorológica para toda Catalunya

Con respecto al conjunto del territorio catalán, la jornada de hoy presenta una probabilidad significativa de chubascos y tormentas durante la tarde, especialmente en las comarcas interiores, con posible desplazamiento hacia la franja litoral. Las temperaturas no experimentarán cambios notables en comparación con los días anteriores, mientras que el viento soplará con intensidad moderada del nordeste al litoral gerundense, y se mantendrá flojo y de dirección variable en el resto del país.