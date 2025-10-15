El truco para ahorrar algo de dinero a la hora de hacer panellets durante la Castañada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Si eres de los que esperan como agua de mayo la llegada del 1 de noviembre para preparar los tradicionales panellets, hay un consejo que puede ahorrarte mucho dinero este 2025. La tradición de la Castañada se acerca y, como cada año, los precios de los ingredientes esenciales para los panellets empezarán a dispararse en las próximas semanas.

Según los datos recogidos por el Gremio de Pasteleros de Cataluña durante el último trimestre de 2024, el coste de los frutos secos puede incrementarse hasta un 60% cuando se acerca la festividad. Los piñones nacionales, ingrediente estrella del panellet tradicional, pueden llegar a duplicar su precio entre principios de octubre y finales del mismo mes.

¿Por qué suben tanto los precios justo antes de la Castañada?

El mecanismo es simple y responde a las leyes básicas de la economía: cuando aumenta la demanda, los precios suben. Los distribuidores y comerciantes son conscientes de que durante las semanas previas a la Castañada la demanda de piñones y almendras se multiplica considerablemente, y adaptan los precios a esta realidad del mercado.

Jordi Vilaró, presidente de la Asociación de Tenderos de Frutos Secos de Cataluña, explicaba en una entrevista reciente que "el consumo de piñones puede multiplicarse por cinco durante las dos semanas previas a la Castañada, lo que inevitablemente afecta al precio final al consumidor". Esta dinámica se ha acentuado durante los últimos años, especialmente después de la pandemia, cuando muchas familias han recuperado la tradición de elaborar sus propios panellets en casa.

La solución más sencilla: comprar ahora los ingredientes

El truco es tan simple como efectivo: comprar los ingredientes ahora, antes de que todo el mundo empiece a hacerlo. Tanto los piñones nacionales como las almendras crudas tienden a encarecerse a mediados de octubre de 2025. Si acostumbras a preparar panellets para toda la familia, la diferencia puede ser considerable.

"Comprar con antelación no sólo permite ahorrar dinero, sino también asegurarse producto de calidad", afirma Montserrat Closas, nutricionista especializada en gastronomía tradicional catalana. "Les primeras partidas que salen al mercado suelen tener mejor tamaño y sabor, especialmente en el caso de los piñones," añade.

Como conservar los ingredientes hasta la Castañada

Un consejo práctico es guardar los piñones y las almendras en puedes herméticos o en el congelador, para mantenerles frescos y evitar que se vuelvan rancios. Los frutos secos bien conservados pueden durar meses sin perder sabor ni textura, así que no hay problema al adquirirlos con tiempo.

Además, si los compras a granel o en tiendas especializadas, podrás escoger exactamente la cantidad que necesitas y no depender de las bolsas pequeñas que suelen venderse más caras en supermercados cuando se acerca la festividad. Los expertos recomiendan almacenar los frutos secos en lugares secos y frescos, lejos de la luz directa del sol.

Este truco sirve para todas las variedades de panellets

Es importante destacar que este consejo no sólo sirve para los panellets clásicos de piñones, sino también para las versiones con almendra laminada, coco rayado o avellanas. Todos estos ingredientes se ven afectados por la misma subida estacional. Si tienes pensado hacer diferentes variedades o regalar bandejas caseras, el ahorro será todavía mayor.

Además, comprar los ingredientes ahora te permitirá repartir el gasto y evitar el colapso de última hora en las tiendas. Según un estudio de consumo realizado por el Departamento de Agricultura de la Generalitat a finales de 2024, el 68% de los catalanes siguen elaborando algún tipo de dulce tradicional por la Castañada, y de estos, más de la mitad lo hacen durante los dos días previos a la celebración.

Más allá del ahorro: disfrutar del proceso

Y más allá del ahorro, está el placer de planificar la Castañada con calma. Tenerlo todo a punto con semanas de antelación te permite disfrutar del proceso, probar nuevas combinaciones o practicar la receta antes del gran día. En lugar de correr a última hora, podrás concentrarte en lo que realmente importa: conseguir aquellos panellets dorados, suaves por dentro y ligeramente crujientes por fuera que tanto nos gustan.

Maria Puigvert, pastelera artesanal con más de 30 años de experiencia, recomienda: "Si compráis los ingredientes ahora, podéis aprovechar para experimentar con la receta. Probad diferentes proporciones o incorporad toques personales como la ralladura de limón o un pellizco de canela". Este 2025, con la subida general de precios que se está experimentando en el sector alimentario, planificar con antelación no es sólo una cuestión de ahorro, sino también de disfrute y calidad.

Así que ya lo sabes: si quieres que tus panellets salgan igual de buenos, pero mucho más baratos este 2025, no esperes que llegue el otoño más caro. Aprovecha ahora, llena la tuya despiensa de piñones y almendras, y deja que tu bolsillo también celebre la Castañada con alegría.