Daniel Palau, responsable de comunicación de los obispos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El obispo de Lleida, Daniel Palau, ha sido designado nuevo delegado del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (Simcos), el órgano creado con el objetivo de coordinar las delegaciones diocesanas de medios de comunicación. Los prelados de la Conferència Episcopal Tarraconense tomaron la decisión el lunes, de manera que Palau toma el relevo del anterior obispo de Lleida, Salvador Giménez, quien cesó en esta responsabilidad tras renunciar al cargo por edad.