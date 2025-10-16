EFEMÉRIDE
Exposición para celebrar los 130 años de Sant Joan
De la actual iglesia, que fue consagrada en 1895. Habrá misas, música y un debate
La iglesia parroquial de Sant Joan Baptista de Lleida celebra este mes el 130 aniversario de su consagración con una serie de actividades litúrgicas, culturales y de divulgación histórica. La gran protagonista de esta conmemoración será la exposición Descobrim Sant Joan, que mediante una docena de paneles luminosos “exhibirá una retrospectiva de lo que ha sido la parroquia hasta la actualidad, partiendo del templo antiguo, que fue derribado en 1868”, explica Anna Maria Gaya, coordinadora del equipo de Patrimonio de la Unitat Pastoral del Carme – Sant Joan. La muestra se inaugurará este sábado y se podrá visitar hasta el 14 de noviembre de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Además, el mismo sábado a las 19.00 tendrá lugar una misa acompañada por la actuación de la Coral Shalom. El resto de la programación incluye una misa solemne que oficiará el obispo de Lleida, Daniel Palau, además de la interpretación musical de Schola Cantorum (25 de octubre); el concierto de la orquesta sinfónica de la Fundació Victoria de los Ángeles, dirigida por Pedro Pardo (7 de noviembre); y una mesa redonda con el arqueólogo Joan Ramon González y los historiadores del arte y profesores Albert Velasco y Esther Solé. “La parroquia y mosén Xavier Navarro creen que la cuestión litúrgica y la sensibilidad por el patrimonio deben ir de la mano, y es lo que ha hecho posible esta conmemoración”, asegura Joan Ramon González.