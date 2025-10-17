Avance del IRBLleida para diseñar una terapia contra el peor cáncer de mama

Grup de Recerca de Biomarcadors en Càncer- Es el grupo al que pertenece el subequipo que lleva a cabo la investigación, del que forma parte Anabel Sorolla (en el centro). Cuenta con una veintena de profesionales de diferentes disciplinas como oncólogos, bioquímicos, biólogos o internistas. - IRBLLEIDA

El IRBLleida está investigando en el diseño de terapias dirigidas a tratar el cáncer de mama triple negativo, para el que hasta ahora no hay un tratamiento específico y que tiene un peor pronóstico y supervivencia. En las pruebas con ratones han logrado reducir el crecimiento tumoral utilizando técnicas como una que ganó el Nobel en 2020.

Una de cada ocho mujeres puede tener un cáncer de mama a lo largo de su vida y el año pasado se diagnosticaron 5.439 nuevos casos en Catalunya, de los que 298 se detectaron en las regiones sanitarias de Lleida y el Alt Pirineu i Aran. Aunque el índice de supervivencia de este tumor se sitúa entre el 85% y el 90%, hay tipos de difícil tratamiento y peor pronóstico. Entre ellos se encuentra el cáncer de mama triple negativo. Actualmente, un equipo del IRBLleida está investigando en el diseño de terapias que son capaces de inhibir en un 50% el crecimiento tumoral en este tipo de cáncer, que afecta a entre un 15% y un 20% de las pacientes y que todavía no cuenta con un tratamiento específico. Así lo explicó ayer a SEGRE la investigadora del IRBLleida, Anabel Sorolla, quien señaló que las pacientes con cáncer de mama triple negativo reciben un tratamiento con quimioterapia convencional, pero no específica, y que esto hace que aumenten los efectos secundarios y la posibilidad de recaída.

“Nosotros estamos investigando la raíz del problema y hace poco encontramos que hay unos factores de transcripción que juegan un papel crucial en la progresión de estos tipos de cáncer”, explicó. Los factores de transcripción son proteínas muy pequeñas que están en el núcleo de la célula de las que se creía que eran imposibles de inhibir. Por eso, la investigación leridana supone “un cambio de paradigma”. Para inhibir estos factores, detalló Sorolla, usan varias técnicas, entre ellas una “revolucionaria”, denominada CRISPR, Premio Nobel en 2020. “También utilizamos unos péptidos que son capaces de unirse a estas proteínas e inhibir su acción”, añadió. De momento, el estudio se ha probado en células in vitro y ratones, pero los resultados son “prometedores”. Según Sorolla, “con el CRISPR observamos una reducción del crecimiento tumoral del 50% como mínimo, porque hemos tenido ratones que se han curado”. Para la investigadora, estos estudios preclínicos “sientan las bases de futuros medicamentos” y el objetivo es diseñar estas terapias y trasladarlas a ensayos clínicos en beneficio de los pacientes.