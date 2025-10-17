Los mejores proyectos cooperativos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Museu Trepat de Tàrrega acogió ayer la entrega de premios a las mejores iniciativas cooperativistas de Ponent de 2025, que podrán participar en el Matchfunding de la tercera edición del programa Reeixim L'Oesst convocado por Ponent Coopera. En esta ocasión se han presentado seis proyectos cooperativos y se han premiado cinco de cinco de las seis comarcas del llano de Lleida ya que en la Noguera el galardón quedó desierto. En el Pla d’Urgell ganó Nuada Espai d’Aprenentatge, que gestiona de la escola bressol El Palauet de El Palau d’Anglesola, y en el Urgell lo hizo El Galliner — Agitació Cultural, que quiere poner en contacto compañías y artistas con instituciones y entidades del territorio para facilitar espacios en los que actuar. Por su parte, en les Garrigues, el premio fue para la cooperativa Daplom, centrada en la reforma de casas antiguas con materiales sostenibles y naturales, mientras que en el Segrià recayó en Agipa, una cooperativa que fomenta la educación en el ocio. Finalmente, en la Segarra ganó Coop de Secà, que apuesta por crear un centro de artes en esta comarca.

Los ganadores recibirán ahora formación y acompañamiento para diseñar sus iniciativas, necesarias para poder alcanzar el objetivo de financiación mínima (por lo menos 4.000 €) de sus proyectos. El micromecenazgo se llevará a cabo a través de la plataforma Goteo.org. Por cada euro recaudado, las administraciones aportarán otro euro, multiplicando los fondos recogidos. Este año se cuenta con 20.000 euros de fondo público.

También se premiaron los dos mejores trabajos sobre economía social de Secundaria.