FERIA
El Cervisia arranca con 37 tipos diferentes de cerveza
La 15ª edición de la feria CervisiaLleida arrancó ayer por la tarde en la plaza de La Llotja con una serie de actividades que combinan gastronomía, música y la degustación de 37 cervezas diferentes repartidas entre ocho barras. Organizado por la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol (Fecoll) y el grupo Mahou-San Miguel, el certamen continúa hoy con la novedad de los maridajes populares: catas comentadas desde el escenario principal por un beersommelier de San Miguel, a las 14.00 y a las 20.00 horas. Asimismo, está prevista otra tanda mañana a las 12.30 horas.
Paralelamente, el recinto contará durante el fin de semana con la animación de Els esbojarrats cervesers, a cargo de Sac Espectacles, y el domingo tendrá lugar una matinal de baile a partir de las 11.00 horas con las exhibiciones de El Mirall y ZMO.