El Cervisia arranca con 37 tipos diferentes de cerveza

La plaza de La Llotja de Lleida acoge desde ayer y hasta mañana la 15ª edición del Cervisia. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 15ª edición de la feria CervisiaLleida arrancó ayer por la tarde en la plaza de La Llotja con una serie de actividades que combinan gastronomía, música y la degustación de 37 cervezas diferentes repartidas entre ocho barras. Organizado por la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol (Fecoll) y el grupo Mahou-San Miguel, el certamen continúa hoy con la novedad de los maridajes populares: catas comentadas desde el escenario principal por un beersommelier de San Miguel, a las 14.00 y a las 20.00 horas. Asimismo, está prevista otra tanda mañana a las 12.30 horas.

Paralelamente, el recinto contará durante el fin de semana con la animación de Els esbojarrats cervesers, a cargo de Sac Espectacles, y el domingo tendrá lugar una matinal de baile a partir de las 11.00 horas con las exhibiciones de El Mirall y ZMO.